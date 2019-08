Unfall mit drei Leichtverletzten

Drei leicht verletzte Personen und einen Schaden von rund 10 000 Euro sind die Folgen eines Unfalls, der sich am Mittwoch gegen 15 Uhr auf der Hauptstraße in Schwenningen ereignet hat. Ein 84-jähriger Fiat-Fahrer geriet aus bislang unbekanntem Grund auf die linke Fahrspur und kollidierte dort mit einem entgegenkommenden Skoda einer 67-Jährigen. Durch die Wucht des Aufpralls wurden die Autos auf den Gehweg geschoben. Der 84-Jährige, seine 79-jährige Beifahrerin und die Skoda-Fahrerin wurden mit dem Rettungswagen in Krankenhäuser gebracht.