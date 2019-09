Unfall mit 3000 Euro Schaden

Ein Unfall mit rund 3000 Euro Schaden hat sich am Montag gegen 10.30 Uhr zwischen Wald und Sauldorf-Rast ereignet. Wie die Polizei mitteilt, war ein 54 Jahre alter Lastwagen-Fahrer auf der Kreisstraße in Richtung Sauldorf-Rast unterwegs. In einer abschüssigen Rechtskurve musste er wegen nicht angepasster Geschwindigkeit stark bremsen. Dabei brach der Anhänger nach links aus und prallte mit einem entgegenkommenden Traktor-Gespann eines 20-Jährigen zusammen, das anschließend an der Leitplanke zum Stillstand kam. Verletzt wurde niemand.