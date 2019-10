Unfall auf der B 311

Ein Verletzter und rund 8000 Euro Sachschaden sind die Folgen eines Verkehrsunfalls, der sich am Mittwoch gegen 17.15 Uhr auf der Bundesstraße 311 ereignet hat. Wie die Polizei mitteilt, fuhr ein Autofahrer auf dem Gemeindeverbindungsweg aus Richtung Ringgenbach und bog an der Einmündung nach links auf die Bundesstraße in Richtung Meßkirch ein. Hierbei übersah er einen von links kommenden vorfahrtsberechtigten Fahrzeugfahrer. Bei der Kollision wurde der aus Meßkirch kommende Autofahrer leicht verletzt.