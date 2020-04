Unfall: 58-Jährige ordnet sich falsch ein

Ein Verkehrsunfall hat sich am Mittwochmorgen in Meßkirch ereignet. Kurz vor 8 Uhr waren beide Unfallbeteiligten auf der Stockacher Straße in Richtung B 313 unterwegs, heißt es in der Polizeimeldung. Die vorausfahrende 58-Jährige wollte im Bereich der Einmündung nach links auf ein Wiesengrundstück abbiegen. Hierzu verringerte sie ihre Geschwindigkeit und ordnete sich fälschlicher Weise am rechten Fahrbahnrand ein. Der nachfolgende 28-Jährige deutete dies als Anhaltevorgang und überholte das Fahrzeug. Zeitgleich bog die Vorausfahrende nach links ab. Beide Fahrzeuge kamen durch die Kollision von der Fahrbahn ab und waren nicht mehr fahrbereit. Die Personen blieben unverletzt. Es entstand bei dem Unfall ein Schaden in Höhe von 8000 Euro.

