Unbekannter zündet ein Auto am Stadtrand an

Ein unbekannter Täter hat am Mittwochabend am Meßkircher Stadtrand ein Auto angezündet. Wie die Polizei mitteilt, sahen vorbeifahrende Zeugen gegen 19 Uhr auf einem Schotterparkplatz an der Straße Unterm Ablaß ein Auto brennen. Ohne zu zögern begannen die beiden Männer, den Brand mit Feuerlöschern zu bekämpfen. Die endgültige Löschung des nicht zugelassenen Opel besorgte die zwischenzeitlich eingetroffene Feuerwehr. Wie sich herausstellte, hatte ein unbekannter Täter den Opel zuvor im Bereich des hinteren rechten Rades in Brand gesteckt. Der Schaden blieb überschaubar, zumal es sich bei dem Wagen um ein Schrottfahrzeug handelte. Die Kriminalpolizei ermittelt wegen Brandstiftung.

