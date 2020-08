Unbekannter wirft mit Stein Kioskscheibe ein

Ein Unbekannter hat mit einem etwa kindskopfgroßen Stein eine Scheibe des Kiosks zwischen den Spielfeldern auf dem Sportgelände am Staudenbühl eingeworfen. Weiterhin teilt die Polizei mit, dass dies in der Zeit zwischen Dienstag um 10.45 Uhr und Mittwoch zur selben Zeit geschehen sein soll. Entwendet hat der Täter nach ersten Erkenntnissen jedoch nichts. Sachdienliche Hinweise nimmt der ermittelnde Polizeiposten Stetten am kalten Markt entgegen, Telefon 07573/815.