Unbekannter stiehlt Diesel aus Lastwagen

Etwa 100 Liter Diesel hat ein unbekannter Täter während des vergangenen Wochenendes in Meßkirch aus einem Lkw entwendet. Das teilt die Polizei in einer Pressemitteilung mit. Der Fahrer des Lkw hatte das Fahrzeug am Freitagabend in der Straße „Unterm Ablaß“ abgestellt. Als er am Montag gegen 6 Uhr losfahren wollte, bemerkte er, dass die Reserveleuchte blinkte. Beim Ende der letzten Fahrt sei laut seinen Angaben jedoch noch genügend Diesel im Tank gewesen. Bei der Überprüfung stellte er fest, dass jemand am Tankschloss manipuliert hatte. Die Polizei Meßkirch bittet um sachdienliche Hinweise unter der Telefonnummer 07575/28 38.