Zeugen sucht die Polizei zu einer Sachbeschädigung, die in der Nacht auf Samstag zwischen Mitternacht und 5.50 Uhr in Meßkirch in der Straße Unterm Ablaß begangen wurde. Ein unbekannter Täter schlug die Scheibe der Zugangstüre eines Autowaschparks ein. Nähere Angaben zum entstandenen Schaden macht die Polizei nicht. Zeugen werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Sigmaringen, Telefon 07571/1040, in Verbindung zu setzen.