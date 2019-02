Unbekannter löst Radbolzen an einem VW-Bus

Wegen eines gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr ermittelt die Polizei gegen einen unbekannten Täter. Dieser soll nach derzeitigen Ermittlungen in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag die Radbolzen eines in Sauldorf-Rast in der Walder Straße abgestellten VW-Busses gelockert beziehungsweise teilweise entfernt haben.

Der Geschädigte bemerkte bei der Heimfahrt am Donnerstag auf der Straße zwischen Pfullendorf und Ostrach ein verdächtiges Geräusch, fuhr jedoch weiter. Plötzlich löste sich das linke Vorderrad des VW-Busses, der 38-jährige Fahrer konnte sein Fahrzeug jedoch unter Kontrolle halten. Der entgegenkommende Opel eines 65-jährigen Mannes wurde vermutlich durch einen umherfliegenden Radbolzen beschädigt. Hierbei entstand ein Sachschaden von rund 1000 Euro.

Personen, die in der Nacht etwas Verdächtiges in der Walder Straße beobachtet haben oder sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Bad Saulgau, Telefon 07581/4820, zu melden.