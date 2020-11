Unbekannter feuert Schüsse ab

Nachdem ein Unbekannter am Donnerstag gegen 21.15 Uhr vermutlich mit einer Luftdruckwaffe auf einen Balkon in der Meßkircher Hauptstraße geschossen hat, ermittelt nun der Polizeiposten Meßkirch. Die Beamten waren laut einer Mitteilung von einer Anwohnerin informiert worden, die zwei Schussgeräusche wahrgenommen hatte. Bei einer Überprüfung stellte die Streife eine entsprechende Beschädigung am Geländer des Hauses fest. Verletzt wurde durch die Schussabgaben niemand.