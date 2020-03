Unbekannter entwendet Geweihe

Ein unbekannter Täter ist in den vergangenen Tagen in eine Jagdhütte auf einem Flurstück bei Frohnstetten eingebrochen, das teilt die Polizei mit. Der Unbekannte schlug eine Fensterscheibe ein und verschaffte sich so Zugang zum Innenraum. Dort entwendete er das Geweih eines Rothirschs, das zur Dekoration an einer Wand befestigt war. An der Außenseite der Hütte montierte der Dieb ein weiteres Geweih eines Damhirschs ab und nahm es mit. Das Polizeirevier Sigmaringen ermittelt und bittet Personen, die den Einbruch beobachtet haben oder Hinweise zum Verbleib der beiden Geweihe geben können, sich unter Telefon 07571/10 40 zu melden.