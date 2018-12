Unbekannter bricht neun Automaten auf

In der Nacht auf Montag hat ein Unbekannter insgesamt neun Zigarettenautomaten aufgebrochen. Bei den Tatorten handelt es sich um die Lagerstraße, Hauptstraße, Frohnstetter Straße und Hardtstraße in Stetten, diese Taten ereigneten sich zwischen 1.45 Uhr und 2.30 Uhr. Der Täter schlug außerdem in der gleichen Nacht in Storzingen, Heinstetten, Aach-Linz und Krauchenwies zu, teilt die Polizei mit. Er war bekleidet mit einer beigen Hose, einer dunklen Jacke und schwarzen Schuhen. Die Höhe des entstandenen Schadens ist derzeit noch Gegenstand der Ermittlungen. Hinweise nimmt der Polizeiposten Stetten am kalten Markt unter der Telefonnummer 07573/815 entgegen.