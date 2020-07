Unbekannter bricht in Vereinsheim ein

In der Nacht von Sonntag auf Montag ist ein Unbekannter in das Vereinsheim des SV Boll/Krumbach/Bietingen eingebrochen, das teilt die Polizei mit. Der Unbekannte versuchte zunächst, mit einem Schraubendreher die Fensterscheibe der Herrentoilette aufzuhebeln. Dies misslang. Danach nahm er den Schraubendreher und schlug damit die Glasscheibe ein. Er gelangte so in das Gebäude und entnahm aus der Wechselgeldkasse im Schankraum eine geringe Menge Bargeld. In diesem Zusammenhang sucht der Polizeiposten Meßkirch nach Zeugen. Hinweise werden unter der Telefonnummer 07575/2838 erbeten.