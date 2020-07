Unbekannter beschädigt Baum und flüchtet

Etwa 700 Euro Sachschaden ist an einem Baum in der Mengenerstraße in Meßkirch aufgrund eines Verkehrsunfalls entstanden, welcher sich vermutlich am 17. Juli etwa um 23.45 Uhr ereignete. Eine Zeugin hatte zur fraglichen Zeit einen lauten Knall und anschließend quietschende Reifen gehört. Die aufnehmenden Beamten des Polizeireviers Sigmaringen konnten Fahrspuren eines Autos auf dem Grünstreifen und Kollisionsspuren am Baum feststellen. Der Unfallverursacher konnte aber bislang nicht ermittelt werden, er entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Hinweise zum Unfall nimmt das Polizeirevier Sigmaringen unter Telefon: 07571/1040 entgegen.