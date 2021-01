Ein Unbekannter hat laut Meldung der Polizei mit seinem Fahrzeug am Donnerstag in der Zeit zwischen 11 und 14 Uhr einen geparkten Honda in Dietershofen beschädigt und ist davongefahren, ohne sich um eine Regulierung des Schadens zu kümmern. An dem Honda entstand Sachschaden in Höhe von etwa 1000 Euro. Die Polizei sucht nach Hinweisen zum Täter.