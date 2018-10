Unbekannter beschädigt Zapfsäule

Ein unbekannter Fahrzeuglenker hat vermutlich am frühen Sonntagmorgen an einer Tankstelle in der Straße „Unterm Ablaß“ seinen Wagen betanken wollen, was jedoch aufgrund einer Störung am Zahl-/E-Automaten nicht funktionierte. Beim Wegfahren vergaß der Autofahrer offensichtlich die Zapfpistole aus dem Tankstutzen seines Fahrzeuges zu nehmen, weshalb er den Zapfhahn herausriss und dabei auch die Tanksäule erheblich in Mitleidenschaft zog. Ohne sich um den angerichteten Fremdschaden von rund 8000 Euro zu kümmern, suchte der Unbekannte anschließend das Weite. Personen, die den Vorfall beobachtet haben oder Hinweise zum Verursacher geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Sigmaringen, Telefon 07571/1040, zu melden.