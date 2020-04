Ein unbekannter Täter hat in der Nacht zum Sonntag das Fenster einer Spielhalle in der Bahnhofstraße eingedrückt. Wie die Polizei mitteilt, war ein Eindringen in das Gebäude aber wegen der baulichen Beschaffenheit des Fensters ohne geeignetes Werkzeug nicht möglich. Es entstand Sachschaden. Das Polizeirevier Sigmaringen ermittelt nun wegen Sachbeschädigung und sucht Zeugen.