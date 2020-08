Unbekannte zerstören Feuerstelle

Unbekannte haben während der vergangenen Woche die Feuerstelle am Schnaidkapf zerstört. Bürgermeisterin Roswitha Beck bitte die Öffentlichkeit um Mithilfe bei der Suche der Täter. Wer die Feuerstelle in der Zeit vom 3. bis 9. August noch unzerstört gesehen habe, könne sich melden. Die Feuerstelle wurde wie die beiden anderen Schwenninger Grillstellen als Vorhaben des Entwicklungsprogrammes Ländlicher Raum Baden-Württemberg neu erstellt. „Jetzt muss die Öffentlichkeit für den Schaden aufkommen“, sagte Beck. Anfang der Woche haben Gemeindearbeiter die Grillstelle wieder hergerichtet. Auch die Polizei in Stetten am kalten Markt ermittelt in der Angelegenheit. Bild: Wilfried Koch