Unbekannte zünden Gasflaschen an

Unbekannte Täter haben am Mittwoch gegen 20 Uhr das Gasflaschenlager einer Firma in der Straße Maienberg im Sauldorfer Ortsteil Krumbach in Brand gesetzt. Durch einen Zeugen wurde das Feuer frühzeitig entdeckt und teilweise abgelöscht. Die hinzugezogene Feuerwehr übernahm den Einsatzort und gab Entwarnung. Die Gasflsachen hatten sich nach Polizeiangaben noch nicht erhitzt, es entstand nur geringwertiger Sachschaden. Zeugen, die zur fraglichen Zeit Verdächtiges wahrgenommen haben, werden gebeten, sich an das Polizeirevier Sigmaringen (Telefon 07571/104264) zu wenden.