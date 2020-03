Unbekannte zünden Gabelstapler an

Unbekannte Täter haben am Dienstag in Meßkirch einen Gabelstapler angezündet. Wie die Polizei mitteilt, haben die Täter gegen 20.30 Uhr auf dem Parkplatz eines Baumarkts in der Graf-Mangold-Straße einen Gabelstapler in Brand gesetzt und einen Schaden in Höhe von rund 10 000 Euro verursacht. Der Brand wurde von der Freiwilligen Feuerwehr Meßkirch gelöscht. Ob der Brand eines Containers am vergangenen Samstag gegen 19.50 Uhr in der der Straße Unterm Ablaß möglicherweise mit dem Gabelstapler-Brand in Verbindung steht, ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen des Kriminalkommissariats Sigmaringen.