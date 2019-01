Unbekannte treten Außenspiegel ab

Gleich fünf Fahrzeuge sind in der Nacht von Samstag, 26. Januar, auf Sonntag, 27. Januar, zwischen 2.15 und 9.45 Uhr in der Straße „Am Hauptbühl“ von einem unbekannten Täter beschädigt worden. An den am Straßenrand abgestellten Autos wurde der Außenspiegel komplett oder teilweise abgeschlagen, teilt die Polizei mit. Der angerichtete Gesamtsachschaden beläuft sich auf rund 2000 Euro. Personen, die in der Nacht etwas Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten sich bei der Polizei unter der Nummer 07571/1040 zu melden.