Unbekannte Täter brechen erneut Geldautomaten auf

Bislang unbekannte Täter haben in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag erneut einen Geldausgabeautomaten in einer Bankfiliale in der Hauptstraße in Sauldorf geknackt. Wie die Polizei mitteilt, beschädigten die Täter beim Betreten der Bank zunächst mehrere Kameras. Mit hohem Gewaltpotential und geeignetem Werkzeug öffneten die Täter den Automaten und entnahmen das Bargeld. Es entstand ein Schaden im fünfstelligen Euro-Bereich.

Der aktuelle Sachschaden kann bislang noch nicht beziffert werden. Die Kriminalpolizei Friedrichshafen hat die Ermittlungen aufgenommen und prüft derzeit, ob ein Zusammenhang mit ähnlichen Taten in jüngster Zeit in Oberteuringen, Herdwangen-Schönach und Sigmaringen besteht. Personen, welche rund um die Bank verdächtige Personen beobachtet haben oder Angaben zu den Tätern oder deren Fahrzeug machen können, werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei Friedrichshafen unter Telefon 07541/7010 zu melden.