Unbekannte Täter haben sich laut Polizeimeldung am Montagmorgen gegen 5.30 Uhr gewaltsam Zutritt in einen Einkaufsmarkt in Meßkirch verschafft. In der Straße „Am Stachus“ sind sie über das Dach in den Einkaufsmarkt eingestiegen und entwendeten aus dem Inneren Zigaretten im Wert von rund 8000 Euro. Die Polizei sucht nun nach Zeugen.