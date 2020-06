Unbekannte Täter haben laut Polizeimldung in der Nacht zum Mittwoch in Meßkirch ein Quad gestohlen. Das nicht fahrbereite Fahrzeug stand ohne Batterie auf einem Abstellplatz neben einer der Garagen des Wohnblocks in der Straße „Am Hauptbühl“. Es wurde seit mehreren Wochen nicht mehr bewegt. Der Polizeiposten Meßkirch ermittelt nun wegen des Diebstahls und nimmt sachdienliche Hinweise zur Tat unter der Rufnummer 07575/2838 entgegen.