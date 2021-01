Unbekannte stehlen Heizkörper

Unbekannte haben im Zeitraum von Dienstag, 16 Uhr, bis Donnerstag, 9 Uhr, mehrere zum Einbau bestimmte Heizköper im Gesamtwert von nahezu 3000 Euro auf einer Baustelle in der Hardstraße in Stetten am kalten Markt entwendet, das teilt die Polizei mit. Nach bisherigen Ermittlungen gelangten die unbekannten Täter vermutlich über ein Baustellengerüst in das Gebäudeinnere, wo sie die zwischengelagerten Heizkörper mitnahmen und mit einem Fahrzeug abtransportierten. Ob noch weiteres Material von der Baustelle entwendet wurde, ist bislang unklar. Die Polizei ermittelt und bittet Personen, die im fraglichen Zeitraum Verdächtiges beobachtet haben oder sonst sachdienliche Hinweise zum Verbleib des Diebesgutes geben können sich zu melden.