Unbekannte Täter haben in den vergangenen Tagen etwa 700 Liter aus den Tanks zweier Lastwagen, die im Bereich „Unterm Ablaß“ abgestellt waren. Der in Frage kommende Tatzeitraum umfasst in einem Fall den Zeitraum von Donnerstagnachmittag bis Sonntagmittag, im anderen Fall ereignete sich der Diebstahl sehr wahrscheinlich am Sonntag. Sachdienliche Hinweise sind an die Polizei Sigmaringen, Telefon 07571/ 1040, erbeten.