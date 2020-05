Unbekannte schlagen auf 17-Jährigen ein

Wie erst am Montagabend bekannt wurde, kam es am Sonntagabend gegen 20.30 Uhr in der Hauptstraße auf Höhe Gebäude Nummer 1 zu einer Auseinandersetzung zwischen fünf jungen Männern, das teilt die Polizei am Mittwoch mit. Laut Angaben des Geschädigten hielt ein Fahrzeug neben ihm an. Anschließend stiegen vier junge Männer aus und schlugen auf den 17-Jährigen ein, der durch die Schläge leicht verletzt wurde. Nachdem ein bislang unbekannter Mann in Begleitung einer Frau auf die Kontrahenten traf, löste sich die Auseinandersetzung auf und die vier jungen Männer flüchteten mit ihrem Fahrzeug in Richtung Adlerplatz. Der Polizeiposten ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung.