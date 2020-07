Unbekannte rauben einen Luchs-Schaukasten aus

Unbekannte haben in der Zeit von Freitag 13 Uhr bis Sonntag 8 Uhr am Parkplatz der Burg Wildenstein in Leibertingen einen Luchs-Schaukasten mit Hilfe eines Schraubenziehers geöffnet und daraus Gegenstände im Wert von etwa 280 Euro entwendet, das geht aus einer Mitteilung der Polizei hervor. Hinweise zu der Tat nimmt die Polizei Meßkirch unter der Telefonnummer 07575/2838 entgegen.