Unbekannte fahren mit dem Auto über einen Sportplatz

Wegen Sachbeschädigung ermittelt aktuell der Polizeiposten Stetten am kalten Markt, nachdem ein Unbekannter in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag mit einem Fahrzeug mehrere Runden über den schneebedeckten Sportplatz in der Steinbruchstraße gedriftet ist. Momentan gehen die Ermittler von etwa 500 Euro Sachschaden aus, wobei das gesamte Schadensausmaß erst bei eingetretener Schneeschmelze genau beziffert werden kann.