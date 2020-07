Unbekannte haben in der Zeit von Samstag, 14 Uhr, bis Montag, 6.30 Uhr, die Beifahrertüre eines im „Unteren Ablaß“ in Meßkirch geparkten Lastwagens aufgebrochen und hieraus ein Tablet sowie eine Dockingstation entwendet. Der Schaden am Laster beträgt etwa 200 Euro, die Höhe des Diebesguts ist bislang nicht bekannt. Hinweise zu der Tat nimmt der Polizeiposten Meßkirch unter der Telefonnummer 07545/2838 entgegen.