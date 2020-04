Unbekannte brechen in Vereinsheim ein

Unbekannte Täter haben am vergangenen Wochenende in ein Vereinsheim an der Igelswieser Straße eingebrochen. Wie die Polizei mitteilt, muss der Einbruch im Zeitraum von Samstag 18 Uhr bis Sonntag 8 Uhr stattgefunden haben. Die Unbekannten brachen die Eingangstür auf und entwendeten einen Laptop der Marke Lenovo, mehrere Kästen Ratskrone Pilsner, einige Tabakdosen der Marke Goldfield, vier Flaschen Kaiserstühler Tuniberg Weißwein und eine Chester-Gitarre samt Koffer. Es Entstand Schaden in Höhe von 1000 Euro.