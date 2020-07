Unbekannte brechen in Gaststätte ein

Bei einem Einbruch haben Unbekannte Bargeld, eine Musikanlage und mehrere Flaschen hochprozentigen Alkohol am Dienstag in Meßkirch entwendet. Wie die Polizei mitteilt, sind die Täter zwischen 2.30 Uhr und 16 Uhr in eine Gaststätte in der Mengener Straße in Meßkirch eingebrochen. Den Zugang zur Gaststätte verschafften sie sich über das Aufdrücken eines gekippten Fensters. Wer Hinweise auf die Täter geben kann wird gebeten sich bei der Polizei Sigmaringen unter der Telefonnummer 07571/1040 zu melden.