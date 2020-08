Unbekannte brechen in Bäckerei ein

Einbrecher sind in der Nacht auf Dienstag in eine Bäckereifiliale an der Schnerkinger Straße in Meßkirch eingestiegen, das teilt die Polizei mit. An einem Fenster schnitten die Täter ein Fliegengitter auf und verschafften sich Zutritt über das gekippte Fenster. Im Verkaufsraum suchten sie gezielt nach Bargeld und entwendeten einen niedrigen dreistelligen Betrag. Der Polizeiposten Meßkirch ermittelt nun zu dem Einbruch und bittet unter der Telefonnummer 07575/2838 um Hinweise.