„Ultreia“ erklingt auf dem Jakobsweg nach Hechingen

Alljährlich wird am 25. Juli (Fest des Heiligen Jakobus) gemeinsam eine Teilstrecke des Jakobsweges der Via Beuronensis zwischen Tübingen, Sigmaringen und Konstanz gepilgert. Dieses Jahr stand die Etappe Rottenburg-Hechingen auf dem Programm, teilen die Pilger in einer Pressemeldung mit.

Über 20 Pilger trafen sich an der St. Moritzkirche in Rottenburg am Neckar. Doris Kurz aus Sigmaringen, Wegwartin auf dem Beuroner Jakobsweg, begrüßte die Pilgerschar, leitete eine kleine Andacht, wobei zahlreiche Pilger für Lesungen, Fürbitten und Gebet eingebunden wurden. Gemeinsam wurde das „Ultreia“ gesungen. Bruder Jakobus aus Beuron, der Initiator der „Via Beuronensis“ von Tübingen nach Konstanz, konnte wegen einer klösterlichen Trauerliturgie nicht von Anfang an dabei sein.

Gemeinsam pilgerten die Teilnehmer unter Einhaltung der Corona-Auflagen in Richtung Wald. Vor Dettingen ging es steil bergauf, heißt es in der Mitteilung weiter. Danach wanderten sie über eine Streuobstwiese nach Dettingen hinein. Im Ort stießen dann weitere Pilger hinzu, in der Ortskirche wurde später gesungen. Kurz erzählte, wie das Projekt „Via Beuronensis“ zustande kam. Nach einem weiteren Gruppenbild wurden neu gestaltete Informationsschilder zum Verlauf des Pilgerweges Richtung Hechingen (drei verschiedene Varianten) begutachtet, die von den örtlichen Wegwarten Anita, Theresa und Gustav entwickelt und aufgehängt worden waren. Dann pilgerten sie in Richtung Bechtholdsweiler, wo Bruder Jakobus und Claudio Rossi aus Beuron mit Getränken auf die Teilnehmer warteten.

Nach einer Rast vor der St. Wendelins Kapelle erreichten die Pilger das Tagesziel Hechingen. Steil berghoch erreichten sie nach etwa 20 gelaufenen Kilometern die Stiftskirche St. Jakobus im oberen Stadtteil von Hechingen. Bruder Jakobus leitete dann eine kleine Dankandacht zum Abschluss. Bevor sich alle nach Hause verabschiedeten ließen die Pilger den Tag in Rangendingen ausklingen, gemäß dem Pilgermotto: Zuerst die Andacht in der Kirche, dann das Mahl im Gasthaus, heißt es in der Pressemeldung weiter.