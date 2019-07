Ultraleichtflieger haben neues Flugzeug

Für den Deutschen Ultraleichtfliegerclub, der am Rudi-Rebholz-Flugplatz in Sauldorf-Boll beheimatet ist, musste in diesem Jahr das geplante Saisonsopening gleich zweimal wegen widrigen Wetterverhältnissen abgesagt werden.

Trotzdem freuen sich die Verantwortlichen des Vereins und auch die Mitglieder über das neue Leicht-Flugzeug, das angeschafft wurde. Die rund 80 000 Euro teure Investition steht für Ausbildung zum Erwerb der Sportpilotenlizenz und auch als Chartermaschine für Vereinsmitglieder zur Verfügung.

Das Ultraleichflugzeug entspricht dem neueste Stand der Technik. Es ist eine C 42 eines Herstellers aus Mengen. Das maximale Abfluggewicht von 472 Kilogramm kann auf 540 Kilogramm aufgelastet werden. Das mit einem Rotax-Motor ausgestatte Flugzeug hat eine Stärke von rund 60 Kilowatt und erreicht eine Reisegeschwindigkeit bis zu 150 Kilometer pro Stunde. Ein modernes Rettungssystem ist bei dieser neuen Maschine eingebaut und auch in der UL-Scene vorgeschrieben.

Wie von den Vereinsverantwortlichen zu hören war, konnte das neue Flugzeug nun komplett aus Eigenmitteln aufgrund der jahrelangen sparsamen Haushaltsführung erworben werden.