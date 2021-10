Übungsszenario: Sechs Menschen in brennendem Stall

Die Hauptübung am Samstagnachmittag ist laut Kommandant Marcus Siber das erste größere Feuerwehr-Event seit langer Zeit in Schwenningen gewesen. Er zeigte sich bei der Nachbesprechung der Übung sehr zufrieden mit dem Vorgehen der Einsatzkräfte und dem Abarbeiten des vorgegebenen Szenarios.

Die Einsatzabteilung der Schwenninger Feuerwehr rückte kurz nach 16 Uhr mit 27 Wehrleuten, darunter war mit Christine Siber auch eine Frau, beim Brandobjekt, dem Anwesen von Bruno Beck in der Hauptstraße, an. Angenommen wurde ein Feuer, das sich durch einen technischen Defekt im Ökonomieteil des Gebäudes entzündet hatte.

Unter Atemschutz suchten die Trupps im total verrauchten Gebäude die sechs verletzten Personen, die von Jugendlichen der Jugendfeuerwehr verkörpert wurden. Über Leitern rettete die Wehr die Eingeschlossenen, während gleichzeitig sechs Löschtrupps mit einem massiven Löschangriff mittels C-Rohren die Brandbekämpfung begannen. Ihnen gelang es rasch, das Übergreifen des Brandes auf das angrenzende Wohnhaus von Familie Beck zu verhindern sowie den Brand unter Kontrolle zu bringen.

Einsatzleiter war der stellvertretende Kommandant der Wehr, Hubert Schwanz, der sehr umsichtig die Situation einschätzte und seine Leute der Situation angemessen steuerte. Er wurde unterstützt von den beiden Gruppenführern Bernd Schwanz und Michael Tribelhorn. Im Mannschaftswagen war Hubert Siber der richtige Mann für die Dokumentation der Einsatzleitstelle.

Kommandant Marcus Siber beobachtete den Einsatz, um seine Einsatzabteilung später bei der Manöverkritik auf Details ansprechen zu können. „Ich bin sehr zufrieden mit dem Übungsablauf“, so Marcus Siber bei der Nachbesprechung, bei der neben der Einsatzabteilung auch zwanzig Mitglieder der Jugendfeuerwehr sowie die Männer der Altersabteilung und die Gemeinderäte versammelt waren.

Das Brandobjekt sei für die Wehr gut ausgewählt gewesen. Die Einsatzleitung habe die drei Fahrzeuge gut positioniert, sodass in einem Ernstfall die von der Nachbarfeuerwehr Stetten a.k.M. angeforderte und dringend notwendige Drehleiter noch den idealen Platz gefunden hätte. Marcus Siber wies darauf hin, dass alle Einsatzkräfte vor der Übung nochmals auf Corona getestet wurden, auch wenn diese bereits geimpft waren. „Corona hat auch in unserer Wehr Spuren hinterlassen“, kommentierte der Kommandant die Entwicklung seit Beginn der Pandemie. Aber es sei positiv, dass „wir einen Brand abarbeiten können, obwohl in fast allen Gerätschaften Reparaturen wegen erhöhtem Wartungsaufwand nötig waren.“ Den Gerätewarten der Wehr werde es deshalb sicher nicht langweilig.

Einen lustigen Abschluss gab es bei der Übung, weil man zur Entrauchung aus dem Ökonomiegebäude heraus Wasser spritzte, was dazu führte, dass sich plötzlich zur Freude der Zuschauer ein schöner Regenbogen vor dem Haus bildete. Bei strahlendem Herbstwetter nutzten knapp 200 Zuschauer die Möglichkeit, endlich mal wieder einer Hauptübung zuzuschauen. Unter den Beobachtern waren mit Bürgermeisterin Roswitha Beck sowie den Gemeinderäten auch die Persönlichkeiten, die mit der Bereitstellung von Geldmitteln der Gemeinde für die bestmögliche materielle Ausrüstung der Floriansjünger Verantwortung tragen.

Bürgermeisterin Beck dankte bei der Übungsbesprechung allen Wehrleuten und wies darauf hin, dass die Wehr im kommenden Sommer 2022 das neue Feuerwehrfahrzeug in Empfang nehmen könne.

Ein dickes Lob richtete die Bürgermeisterin an die Gerätewarte der Schwenninger Wehr mit ihren Worten: „Wir wissen bei der Gemeinde ganz genau, wie wertvoll eure Arbeit als Gerätewart ist.“ Der Gemeinderat sei froh, dass man sich auf die Wehr auch in diesem wichtigen Bereich verlassen könne.

Beck dankte auch einigen Mitgliedern der Feuerwehr, die sich im Sommer bereit erklärten, freiwillig bei der Arbeit an den Corona-Testmobilen mitzuwirken.