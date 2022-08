Überholvorgang endet mit Unfall

Ein 33-jähriger Mercedes Fahrer hat auf der L 195 einen Unfall verursacht, nachdem er aufgrund des Überholvorgangs des 41-jährigen Fahrer eines Audi stark abbremste und daraufhin von der Fahrbahn abkam. Der Audi-Fahrer war gegen kurz nach 5.45 Uhr von Walbertsweiler kommend in Fahrtrichtung Meßkirch unterwegs, als er einen vorausfahrenden unbekannten Pkw-Lenker überholte. Ersten Erkenntnissen zufolge beschleunigte der entgegenkommende Fahrer des Mercedes sein Fahrzeug stark, um den Audi zum Wiedereinscheren hinter dem Unbekannten zu drängen. Dieser beendete jedoch seinen Überholvorgang, sodass der Mercedes beim Abbremsen und anschließendem Ausweichen auf den Grünstreifen auffuhr, zwei Leitpfosten touchierte und im angrenzenden Acker zum Stehen kam. Der entstandene Sachschaden am Mercedes beträgt etwa 600 Euro. Die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang dauern nach Angaben der Polizei noch an. Zeugen des Unfalls, insbesondere der vorausfahrende unbekannte Autofahrerfahrer, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Sigmaringen unter der Telefonnummer 07571 / 1040 zu melden.