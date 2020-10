Überholmanöver bringt Biker zu Fall

Weil er einem anderen Biker ausweichen musste, ist ein Motorradfahrer am Sonntagnachmittag kurz nach 15 Uhr auf der Landesstraße zwischen Frohnstetten und Kaiseringen gestürzt, das teilt die Polizei mit. Der 26-Jährige war mit zwei anderen Zweiradfahrern auf der abschüssigen Strecke unterwegs, als der unbekannte Motorradfahrer die Gruppe trotz Verbots überholte. Er scherte vor einer scharfen Kurve so knapp vor dem 26-Jährigen ein, dass dieser laut eigenen Angaben zur Verhinderung eines Unfalles in den nassen Grünstreifen ausweichen musste. Dort kam er mit seiner Maschine ins Schlittern und stürzte nach kurzer unkontrollierter Fahrt. Er wurde nicht verletzt, an seiner Maschine entstand ein Schaden von etwa 1500 Euro. Der männliche Motorradfahrer, der als sportlich beschrieben wird und einen schwarzen Motorradkombi, vermutlich des Herstellers Dainese, getragen haben soll, fuhr auf seiner schwarzen Maschine der Marke BMW davon, obwohl davon auszugehen ist, dass er den Sturz bemerkt hat.