Turnverein Meßkirch bestätigt den alten Vorstand

Die Mitglieder des TV Meßkirch haben bei der jüngsten Hauptversammlung im Vereinsheim des SV Meßkirch ihren Vereinsvorstand wiedergewählt. Er führt für zwei Jahre die Geschicke des Vereins. Auch Evelin Rosin, die 14 Jahre die Kassengeschäfte führte, übernimmt kommissarisch die Kassenführung, bis ein neuer Kassenwart zur Wahl steht.

Die Abteilungsleiter der sechs Sportarten des Vereins gaben einen kurzen Einblick über den sportlichen Verlauf. Bei Badminton sind zwei Mannschaften in der Bezirksliga Donau.

Bogenschützen belegen Platz eins

Die Bogenschützen zeichnen sich mit hervorragenden ersten Platzierungen besonders aus, so Stefan Rieger. Die Handballabteilung ist derzeit von der Jugend bis zu den Aktiven mit fünf Mannschaften an den Verbandspielen beteiligt, wobei der Jugendbereich besonders gut aufgestellt sei, so Thomas Pockinger.

Weniger Anklag bei der Jugend findet die Abteilung Tischtennis – doch habe sich die Zahl der Aktiven stabilisiert, so Wolfgang Strobel. Bei der Turnabteilung konnte Maria Gommeringer ein großes Interesse von Kindern und Jugendlichen feststellen.

Außerdem soll die Turnschau in der Stadthalle im November beibehalten werden. Ein Übungsleiter für eine männliche Gruppe steht nicht zur Verfügung.

Ein großes Spektrum beim diesjährigen Stadtfest – das von Samstag, 13. Juli, bis Montag, 15. Juli, stattfindet – fällt wiederum auf den TV mit dem bereits zur Tradition geworden Stadtlauf am Samstag, 13. Juli. Insgesamt werden sechs Läufe stattfinden, die in diesem Jahr als Rundlauf durch die Innenstadt und den Festbereich sein werden. Anmeldeschluss ist Donnerstag, 11. Juli, um 18 Uhr. Für alle Helfer gibt es ein großes Helferfest mit Grillen am Freitag, 26. Juli, auf dem Gelände der Bogenschützen, so Vorsitzender Joachim Bach.