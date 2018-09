Truck präsentiert die Technikwelt

Die mobile Industriewelt „Discover Industry – Chancen, Berufe, Zukunft“ ist im Rahmen des erfolgreichen Programms „Coaching for future“in Baden-Württemberg unterwegs und macht von Montag, 24. September, bis Dienstag, 25. September, an der Grafen-von-Zimmern-Realschule in Meßkirch Station.

Maschinen kommunizieren miteinander, Roboter entlasten bei eintönigen Tätigkeiten und Augmented-Reality-Brillen ersetzen Bedienungsanleitungen: Die Digitalisierung bietet große Chancen, stellt Unternehmen auf dem Weg dorthin aber auch vor große Herausforderungen. Um Jugendlichen Lust zu machen, an diesem spannenden Thema mitzuarbeiten gibt es das gemeinsame Angebot der Baden-Württemberg-Stiftung, des Arbeitgeberverbands Südwestmetall und der Regionaldirektion Baden-Württemberg der Bundesagentur für Arbeit.

Eine der Herausforderungen ist der hohe Bedarf an qualifizierten Fachkräften aus dem Mint-Bereich (Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft und Technik). Wurden bisher vor allem klassische Ingenieure gesucht, zählen heute vor allem informationstechnische Kenntnisse. Ingenieure werden verstärkt zu agilen und kreativen Problemlösern mit fächerübergreifenden Hybridkompetenzen.

Das Programm beginnt am Montag um 8.20 Uhr mit den achten Klassen. Am Dienstag werden dann die neunten Klassen informiert. Die Informationen befassen sich mit zwei Themenbereichen.

Industrie entdecken: Die Industriewelt im Erdgeschoss bildet das Herzstück von „Discover Industry“. Hier erleben und entdecken die Schüler an fünf Arbeitsstationen und weiteren Exponaten die Meilensteine der industriellen Produktentstehung sowie die Aufgaben von Ingenieurinnen und Ingenieuren und anderen Mint-Berufen.

Faszination technischer Berufe: Wie denken und arbeiten Ingenieurinnen und Ingenieure? Wie geht es konkret zum Beruf? Ausgehend von den Inhalten der Industriewelt im Erdgeschoss werden konkrete Tätigkeitsfelder technischer Berufe und die Bildungswege dorthin aufgezeigt.

Zu Beginn des Workshops zeigt ein multimedialer Rückblick, wie der gesellschaftliche und technische Fortschritt die industrielle Entwicklung immer mehr beschleunigte. Wie die effiziente Serienproduktion heute erfolgt und welchen Einfluss die digitale Transformation weiter nehmen wird, finden die Schulklassen an fünf Meilensteinen des Produktentstehungsprozesses und weiteren Exponaten heraus.

Wissenschaftler informieren

Unter Anleitung von Biologin Dr. Judith Flurer, Molekularbiologin Melanie Baur und Geoökologin Susanne Fries schlüpfen die Jugendlichen selbst in die Rolle von Ingenieuren. So verwandeln sie zum Beispiel mithilfe eines 3D-Scanners einen Prototyp in ein Computermodell. Ein Roboterarm kann mittels Koordinaten-Eingabe punktgenau gesteuert werden. Und wenn die Mädchen und Jungen ihr selbst konfiguriertes Produkt durch die intelligente Produktionsanlage steuern, bekommen sie bereits einen Ausblick auf die „Smart Factory“ von morgen. Im Obergeschoss werden Bildungswege und Aufgabengebiete verschiedener Mint-Berufe aufgezeigt. Die mobile Industriewelt möchte so die vielseitigen Berufsmöglichkeiten in der Industrie praxisnah und anschaulich vermitteln.