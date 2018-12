Trotz Regenwetter herrscht weihnachtliche Stimmung

Die Leitishofer Dorfweihnacht, die vor einigen Jahren von einem Team aus Freiwilligen im kleinen Rahmen gefeiert wurde, hat zwischenzeitlich einen so guten Zuspruch, dass ihre Erlöse durch die Spendenbereitschaft für einen guten Zweck auch große Anerkennung finden. „Wir wollen auch in diesem Jahr eine Einrichtung mit dem Erlös unserer Dorfweihnacht unterstützen“, ist sich das Team einig, und so gab es nirgends Festpreise, sondern alles wurde auf Spendenbasis angeboten, was auch von den Besuchern so angenommen wurde. Welcher Einrichtung die Spenden zugutekommen, darüber wird noch geheim abgestimmt.

Das regnerische Wetter am Vorabend von Heiligabend konnte die Stimmung nicht trüben, denn man war vorgewarnt. So zeigte sich die große Hof- und Gartenfläche der Familie Kopf in Leitishofen mit den aufgestellten Holzhütten und Unterständen, den angrenzenden Christbäumen und den leuchtenden Feuerstellen in vorweihnachtlicher Stimmung, wo wenige Meter entfernt die lebende Krippe mit Schafen und Esel in einem trockenen Unterstand zu sehen war. Es war wie in einem kleinen Märchenwald, wie es einige auswärtige Besucher zum Ausdruck brachten.

Auch der Regen konnte den Besucherzulauf zur abendlichen Stunde nicht beeinträchtigten. So war das verantwortliche Team überrascht, dass sich unter den vielen Besuchern auch Auswärtige eingefunden hatten.

Immer umringt waren die Stände und Feuerstellen, wo man sich beim Glühwein zu netten Gesprächen traf. Auch der Endspurt beim Christbaumkauf war noch möglich. Stärkung gab es durch allerlei Getränke für Groß und Klein: Wienerle, Kartoffelsuppe mit Einlagen, frische Waffeln, Kinderpunsch – es war alles da, was die Dorfweihnacht so interessant machte.

Weihnachtliche Stimmung kam besonders auf, als die Musikkapelle unter dem großen Vordach der Scheune Weihnachtslieder spielte und auch der Nikolaus mit seinem Knecht Ruprecht erschien und für jedes Kind eine kleine Überraschung dabei hatte.