Traktor stößt mit Auto zusammen

Rund 8500 Euro Sachschaden ist bei einem Verkehrsunfall am Dienstag gegen 11.15 Uhr auf der K 8218 entstanden. Ein 25-jähriger Fordfahrer befuhr die K 8218 von Heudorf kommend in Richtung Thalheim. An einer Feldkreuzung kurz vor Thalheim fuhr ein Traktor in die Kreuzung ein und missachtete die Vorfahrt des 25-Jährigen. Der Ford kollidierte im Bereich des rechten Kotflügels mit der linken vorderen Hälfte des Traktors. Das Auto war nicht mehr fahrbereit und musste von der Unfallstelle abgeschleppt werden, teilt die Polizei mit.