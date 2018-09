Der am 3. September in einem Waldstück in Frohnstetten gefundene tote Säugling ist am Dienstag in Stetten am kalten Markt beerdigt worden. Das Standesamt hat dem Jungen den Namen Joris gegeben, teilt die Staatsanwaltschaft mit. Der Junge wurde am Dienstagvormittag in aller Stille auf dem Friedhof in Stetten beigesetzt. Wie berichtet, kam Joris lebend zur Welt. Die Ermittlungsbehörden suchen weiterhin die Mutter des Kindes. Die Staatsanwaltschaft Hechingen und das Polizeipräsidium Konstanz richten sich daher an die Bevölkerung und möchten wissen:

Wer hat in den vergangenen Monaten Veränderungen bei einer Frau (nicht zwingend kinderlos) oder einem Mädchen wahrgenommen, wie zum Beispiel eine auffällige Gewichtszunahme oder plötzliche Gewichtsabnahme, eine Änderung des Kleidungsstils, wie dem Tragen von weiten Kleidungsstücken, der Vermeidung von Sport, Freizeitaktivitäten oder sozialen Kontakten? Haben entsprechende Frauen oder Mädchen, auf eine Schwangerschaft angesprochen, eine solche verneint oder möglicherweise eine Erklärung dazu geliefert? Eine erhebliche seelische oder körperliche Beeinträchtigung der noch unbekannten Kindsmutter ist ohne Hilfe oder einer ärztlichen Nachversorgung anzunehmen. Das Kriminalkommissariat Sigmaringen bittet weiter um Hinweise unter der Telefonnummer 07571/1040.

Das Neugeborene war neben einem Waldweg mit einem Handtuch und einer Papiertüte abgelegt worden. Ob der Gebärvorgang im dortigen Bereich oder an einer anderen Örtlichkeit stattgefunden hat, ist unbekannt.

Mehr entdecken: Toter Säugling hat nach seiner Geburt noch gelebt

Mehr entdecken: Toter Säugling im Wald von Frohnstetten gefunden