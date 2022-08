Tödlicher Verkehrsunfall auf der K 8271

Bei einem schweren Verkehrsunfall auf der K 8271 zwischen Meßkirch und Sauldorf am Donnerstag gegen 14.15 Uhr ist ein 19-jähriger Autofahrer tödlich verunglückt. Der junge Mann war mit seinem Ford Focus in Richtung Meßkirch unterwegs und verlor auf Höhe Unterbichlingen in einer Linkskurve aus unbekannter Ursache die Kontrolle über seinen Wagen. In der Folge kam er von der Fahrbahn ab und prallte seitlich gegen einen Baum. Der 19-Jährige wurde in seinem Pkw eingeklemmt und erlag noch an der Unfallstelle seinen schweren Verletzungen. An seinem Auto entstand wirtschaftlicher Totalschaden, der auf mehrere tausend Euro beziffert wird. Ein Abschleppdienst kümmerte sich um die Bergung des Wagens. Die Ermittlungen zur Unfallursache werden vom Verkehrsdienst in Sigmaringen geführt und dauern aktuell noch an.

Während der Unfallaufnahme und den Bergungsmaßnahmen, bei denen neben Polizei und Rettungsdienst samt Hubschrauber auch die Feuerwehr im Einsatz war, musste die Straße bis etwa 16.20 Uhr voll gesperrt werden.