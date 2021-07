Thorsten Gulde wird neuer Kommandant

Was in normalen Zeiten eher eine Pflichtübung für die Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehrabteilung Stetten war, ist in diesem Jahr fast mit Freude wahrgenommen worden. Mit 55 Köpfen waren die Mannschaften der Abteilungen bei der diesjährigen Hauptversammlung in der Alemannenhalle beinahe vollzählig vertreten. Das brachte den Abteilungskommandanten Adolf Hafner, nicht gerade bekannt für überschwängliche Gefühlsausbrüche, schier aus dem Häuschen: „Ich freue mich riesig, so viele Feuerwehrkameraden auf einem Fleck zu sehen!“

Es lag sicher zum großen Teil an den vergangenen eineinhalb Jahren, in denen wegen Corona keine Versammlungen und fast keine Übungen stattfinden konnten. Zum anderen aber auch daran, dass in diesem Jahr Wahlen anstanden und Hafner, der zwölf Jahre lang die Stettener Abteilung leitete und auch stellvertretender Gesamtkommandant war, nicht mehr kandidierte.

Mit Thorsten Gulde hatten die Floriansjünger in geheimer Wahl mit 42 Ja-Stimmen und drei Enthaltungen einen geeigneten Nachfolger gekürt, der sich in der Vergangenheit als Hafners Stellvertreter und als Ausbilder verdient gemacht hatte. Für seinen nun frei gewordenen Posten wählten die Anwesenden Alexander Arnold mit 38 Ja-Stimmen und fünf Enthaltungen zum stellvertretenden Kommandanten. Die Wahlleitung für diese beiden übernahm Bürgermeister Maik Lehn, der zuvor die Entlastung der Vorstandschaft und des Kassiers Peter Werner durchgeführt hatte.

Dem Stühlerücken auf der Kommandantenebene folgte auch Werner, der nicht mehr für das Schatzmeisteramt zur Verfügung stand. Seinen Posten übernahm Eric Löffler, der damit eine bestens geführte und gut gefüllte Kasse übernahm. „Ich freu mich schon aufs nächste Jahr, wenn ich die Kasse wieder in Augenschein nehmen darf“, sagte Peter Werner spitzbübisch, denn er hatte sich neben Michael Klaus zum Kassenprüfer wählen lassen.

Geheim zu wählen waren weiterhin sieben Mitglieder des Abteilungsausschusses: Harald Mägerle, Simon Fröhlich, Stefan Sauter, Martin Rebholz und Marc Riebl. Auch der Feuerwehrausschuss wurde neu zusammengestellt mit den Mitgliedern des Abteilungsausschusses sowie mit Alexander Arnold und Eric Löffler.

Schriftführer Peter Klett berichtete über das durch Corona geprägte vergangene Jahr, in dem zu 25 Einsätzen auszurücken war. Darunter waren vier Brandeinsätze, eine Personenrettung, drei Tierrettungen, sechs sonstige technische Hilfeleistungen, fünf zu beseitigende Ölspuren, eine Brandwache sowie die anscheinend unvermeidlichen Fehlalarme, fünf Stück an der Zahl. Nur im ersten Quartal 2020 konnten aufgrund der pandemischen Lage Übungsdienste durchgeführt werden. Ebenso blieben die sozialen Veranstaltungen wie der jährliche Spieleabend und der Feuerwehrball an der Fasnet den ersten Monaten des Jahres vorbehalten. Danach waren krisenbedingt alle Kontakte lahmgelegt.

Wie Lehn in seinen Gruß- und Dankesworten sagte: „Die Feuerwehrangehörigen konnten Gott sei Dank mit dem Vektor-Impfstoff von Johnson & Johnson geimpft werden“. Womit sie für den vollständigen Schutz nur eine Impfung brauchten. Ein nicht alltäglicher Einsatz war Anfang Februar ein Sturmschaden, bei dem eine riesige Fichte im Ortsteil Storzingen entwurzelt wurde, dabei das Dach eines Wohnhauses durchschlug, die Oberleitung beschädigte und die Straße blockierte. Am selben Tag musste noch einmal ausgerückt werden wegen eines Auto-Vollbrandes zwischen Storzingen und Unterschmeien. Überhaupt war der Februar der einsatzintensivste Monat des vergangenen Jahres, denn Ende des Monats mussten unwetterbedingt drei weitere umgestürzte Bäume beseitigt werden. Einen schwierigen Fall gab es im November. Bei einem Forstunfall ist ein Waldarbeiter unter einem Baum eingeklemmt gewesen und befreit worden. Thomas Straub, Abteilungskommandant vom Ortsteil Glashütte, der an diesem Abend den Kommandanten der Gesamtwehr, Wolfgang Neusch vertrat, informierte, dass im September die Versammlung der Gesamtwehr stattfinden wird. Es stehe schon fest, dass Neusch nicht mehr kandidieren wird, ebenso sein Vize Adolf Hafner. Straub rief dazu auf, sich Gedanken über deren Nachfolge zu machen.