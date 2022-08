Thementage am Campus Galli

Der Campus Galli in Meßkirch bietet am Wochenende 13./14. August Thementage an. „Diagnose am Knochen – Krankheit und gesundheitliche Versorgung im Frühmittelalter“, heißt eines der Schwerpunktthemen, in einem anderen geht es um Keramikbrennen im Töpferofen.

Mit Beginn der Sesshaftwerdung nimmt die Anzahl an Erkrankungen zu, da ein viel näherer Kontakt zwischen Mensch und Tier und innerhalb von menschlichen Populationen stattfindet. Aber was ist der Unterschied zwischen Pandemie, Endemie und Epidemie? Wie erkennt ein Anthropologe, ob ein menschlicher Überrest auf seinem Labortisch einst zu einem gesunden oder kranken Menschen gehört hat? Wie analysiert er oder sie die Körperhöhe, das Körpergewicht und auch den BMI an einem Skelett, um Aussagen über den einzelnen Menschen wie auch über eine größere Menschengruppe zu treffen? Wie stehen diese Daten in früherer Zeit im Vergleich zur heutigen Bevölkerung?

Thematisiert werden Krankheiten wie Pest, Lepra, Syphilis und viele weitere bakterielle sowie durch Viren übertragene Erkrankungen. Welche Rolle spielt dabei die Übertragung vom Tier auf den Menschen? Findet ein Anthropologe Hinweise auf eine medizinische Versorgung am menschlichen Skelettapparat? Kann er oder sie Hinweise auf das tägliche Verhalten und Arbeiten früherer Menschen bekommen? Fragen rund um Krankheit und Gesundheit werden an Skelettfunden von der Anthropologin Isabelle Jasch-Boley veranschaulicht und fachkundig erörtert.

Isabelle Jasch-Boley promoviert in Paläoanthropologie an der Universität Tübingen über die Siedlungsbestattungen von Lauchheim „Mittelhofen“ und arbeitet nebenbei als leitende Anthropologin bei ArchaeoConnect. Ihr Interesse gilt der Skelettanatomie, den anatomischen Varianten (Verwandtschaft zueinander), Krankheiten damals und heute, wie auch Mord und Totschlag der Lauchheimer Population.

Außerdem geht es am 13. August um Keramikbrennen im Töpferofen. Der Töpfer des Campus Galli hat zuletzt Keramikgefäße gefertigt, die zunächst allmählich an der Luft trocknen. Schließlich folgt der Brand, bei dem Töpfe, Schalen und weitere Formen ihre endgültige Härte erlangen. Im Zweikammerofen findet in der oberen Kammer eine dreistellige Zahl an Gefäßen Platz, während im unteren Brennraum das Feuer von einer Arbeitsgrube aus angeschürt wird. Über den ganzen Tag muss es im Ofen brennen, damit bei bis zu 900 Grad Celsius die Keramik gelingt.

Dazu behalten an der Töpferei mehrere Mitarbeiter Feuer, Ofenkuppel und Gefäße von früh bis spät im Auge. Die Besucher können den entscheidenden Arbeitsschritt bei der Gefäßherstellung erleben und vom Töpfer und seinen Helfern über Funktionsweise und von den Schwierigkeiten des Ofenbrands vor Ort eine Menge erfahren. Doch erst Tage später, wenn der langsam abgekühlte Ofen wieder geöffnet werden wird, wird sich zeigen, wie gut der Brand dieses Mal gelungen ist.

Weitere Veranstaltungen: 27. August Vom Feld zur Mühle: Getreideverarbeitung; 9. bis 11. September: Waid, Wau und Krapp: Färben mit Pflanzen; 10. September: Brechen, Schwingen, Hecheln: Flachsverarbeitung; 17./18. September: Für Suppe und Brei: Der Löffelschnitzer; 8./9. Oktober: Klostererlebnistage; 30. Oktober: Licht und Wärme: Beleuchtung in der dunklen Jahreszeit.