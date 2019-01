Terrorabwehrübung ist in Stetten geplant

Beim gemeinsamen Neujahrsempfang der Garnison und der zivilen Gemeinde haben sowohl Oberst Jochen Gumprich und Bürgermeister Maik Lehn das vergangene Jahr Revue passieren lassen, aber auch Schlaglichter auf das neue Jahr geworfen.

Mit Blick auf die weltpolitische Entwicklung befand der Standortälteste, dass diese zu ganz konkreten Folgen für die Sicherheitspolitik in Deutschland führen müsse. Weil in diesem Land aus historischen Gründen eine strikte Trennung zwischen innerer und äußerer Sicherheit gezogen worden ist, der Terrorismus diese Grenze aber „nicht so gerade zieht“, müsse gezwungenermaßen nach neuen Wegen gesucht werden.

Insbesondere wegen „knapper Ressourcen und Unikatfähigkeit bei der Bundeswehr“ müsse Vorhandenes mit Blick auf die Trennung in der Sicherheit optimal genutzt werden. „Nur so können wir uns erfolgreich den Herausforderungen stellen“, sagte Gumprich. Deshalb werde in diesem Jahr nach Bayern auch in Baden-Württemberg eine sogenannte „BeTEX“, eine Terrorabwehrübung, durchgeführt, „um dieses zu üben, aber auch Defizite und Herausforderungen abzuleiten“. Wo diese Übung stattfinden soll, machte der Oberst auch gleich klar: „Welcher Ort böte hierzu bessere Voraussetzungen als der Standort Stetten?“

Einen weiteren Schwerpunkt legte der Standortälteste auf die Nachwuchsgewinnung. Junge Menschen, die auf Berufssuche sind, müssten die Bundeswehr überhaupt erst einmal als Alternative wahrnehmen. Dazu müssten Berührungsängste abgebaut, aber auch mehr als Tage der offenen Tür oder Abenteuerevents wie auf der Kämpferbahn durchgeführt werden.

In seiner Ansprache würdigte Gumprich die positive Einstellung der Einwohner zur Bundeswehr und machte dies unter anderem an den „nachdenkenswerten Beiträgen“ der Schüler beim Volkstrauertag fest, sowie „das für mich eindrückliche Sammeln für den Volksbund Kriegsgräberfürsorge“. Seine aus früheren Erfahrungen stammenden Vorbehalte gegen Haussammlungen seien in Stetten „durch die positive Aufnahme aller Sammler und die Spendenbereitschaft“ entkräftet worden.

Schule braucht mehr Raum

Bürgermeister Maik Lehn, der einen ausführlichen kommunalen Rückblick gab, stellte weitere Neuerungen und Investitionen für das neue Jahr in den Fokus. So wird der steigende Raumbedarf der bisher 750 Quadratmeter umfassenden Gemeinschaftsschule die Gemeinde in Atem halten. Hier sei erfreulich, dass das Land Baden-Württemberg finanzielle Unterstützung zugesagt hat, „wenngleich ein großer Teil der Investitionen von der Gemeinde als Schulträger zu leisten ist“.

Ein weiterer Schwerpunkt der Gemeinderatsarbeit wird in der Ausweisung neuer Baugebiete liegen, da die Nachfrage nach Bauplätzen weiterhin vorhanden sei, so der Schultes. Er rief Grundstückseigentümer und Besitzer von leerstehenden Gebäuden dazu auf, sich über einen Verkauf oder eine andere Nutzung Gedanken zu machen, „um den derzeitigen Schwung auf dem Immobilienmarkt zu nutzen“. Denn das Land fördere im Rahmen des „Entwicklungsprogramms ländlicher Raum“ die Umnutzung von ehemaligen Ökonomiegebäuden oder leerstehenden Gewerbeeinheiten zu Wohnzwecken mit finanziellen Anreizen.

„Neuer Wohnraum wird von Bundeswehrangehörigen und Mitbürgern händeringend gesucht“, so der Appell des Gemeindeoberhaupts. Im Rahmen der Veranstaltung warb Lehn mit Blick auf die Wahlen im Mai um engagierte Mitmenschen, sich als Kandidaten für die Kommunalwahlen aufstellen zu lassen. „Wir brauchen interessierte Leute, die unsere Gemeinde mitgestalten und Verantwortung übernehmen wollen“. Im Laufe des offiziellen Festaktes ehrte der Bürgermeister den Stettener Bürger und langjährigen Präsidenten der Deutsch-Französischen Gesellschaft, Pierre Caudrelier, mit der silbernen Verdienstmedaille der Gemeinde Stetten a.k.M. (darüber wird die SZ noch berichten).