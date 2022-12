Stürmischer Applaus für die Musiker

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Nach der mehr als zweijährigen Pandemie-Pause gab es wieder ein Gemeinschaftskonzert der beiden Musikvereine von Rohrdorf und Menningen. Die Benzenburghalle in Rohrdorf war vollbesetzt.

Mit den bravourös aufgespielten „Drina-Marsch“ von Rolf Schneebiegl eröffnete die Musikkapelle Menningen unter der Leitung von Paul Gaiser den Konzertabend, bei dem Emily Moser erstmals mit viel Hintergrundwissen gekonnt durch das Programm führte. Es folgte das Konzertstück „Die Schlittschuhläufer“ gefolgt von dem Medley „The Mask of Zoro“ von J. Moss und „Eighties Flashback“ von Paul Murtha. Als tadelloser Solist war es Markus Erath, der in einem sehr gut vorgetragenen „Besame mucho“ von M. Götz, die solistischen Einlage auf dem Flügelhorn in Perfektion spielte, was ihm stürmischen Beifall einbrachte. Den ersten Teil des Konzertabends mit der Musikkapelle Menningen endete mit „Happy“ von M. Brown aus der Filmmelodie „Einfach Unverbesserlich“.

Im zweiten Teil des Abends war mit den 40 Musikern von Rohrdorf unter der Leitung von Marko Stauß der Bühnenbereich voll ausgelastet. Mit den Fanfarenklängen des hohen Blechregisters bei „Rise of the Firebird“ hatte der junge Dirigent eine einzigartige musikalische Dramatik für sein Orchester ausgewählt, die gut zum Ausdruck kam. Das Medley „Tanz der Vampire“ von W. Wössner, aus dem gleichnamigen Musical, war mit den abwechselnden Passagen eine besondere Anforderung an das Orchester.

Aus der Saalmitte eröffnete der junge Solotrompeter Jürgen Schmid die musikalische Geschichte „The Prince of Egypt“ von J. Bococ. Die musikalische Reise ging nach Amerika mit der „Overtüre New York“ von K. Vlak, was von den Besuchern mit viel Beifall übernommen wurde. Mit „Elton John Favorites“ von V. Lopez war man bei bekannten Melodien von Rock und Pop. Im lustigen Zwiegespräch führten Lisa Hoffmann und Andreas Putzi durch das Programm.

Mit zwei Zugaben verabschiedeten sich die Rohrdorfer vor dem begeisterten Publikum. Für den gelungenen Konzertabend bedankte sich die erste Vorsitzende des Musikvereins Rohrdorf, Elke Bauer, bei den vielen Besuchern und der Gastkapelle aus Menningen. „Musik verbindet und schafft Freundschaft“, wie sie betonte, denn es war das elfte Mal, dass die beiden Musikkapellen zu einem gemeinsamen Konzert musizierten.