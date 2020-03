Strom fällt während einer Gemeinderatssitzung aus

Das gab es noch nie in einer Sitzung des Gemeinderates in Schwenningn: Die Sitzung erfolgte lange Zeit bei Kerzenlicht und unterstützt vom Licht des Smartphones vom Bürgermeisterstellvertreter Vinzenz Greber. Nur eine halbe Stunde lang spielte der Strom am Donnerstagabend im Rathaus mit, dann war es wie in anderen Kommunen zweieinhalb Stunden lang dunkel in Schwenningen.

Zuvor konnte das Gremium aber noch einige Vergaben mit Stromunterstützung abwickeln. Für die Erschließung des Baugebietes „Unter der Stelle II“ waren die Straßenbeleuchtungsarbeiten unter vier Firmen beschränkt ausgeschrieben. Der Gemeinderat hatte deshalb zwei Angebote vorliegen. Die Arbeiten zur Lieferung und Herstellung der Straßenbeleuchtung wurden an die günstigste Bieterin, dies ist die Firma Elektro Gerstenecker aus Meßstetten zum Bruttopreis von knapp 15 000 Euro, vergeben.

Weil in der Vergangenheit Spülmaschine, Wasserhähne und Duschköpfe in der Heuberghalle stark verkalkt waren, führte der Gemeinderat vor einigen Wochen im Rahmen einer Hallenbesichtigung die Überprüfung der betroffenen Räumlichkeiten durch. Hausmeister Jürgen Kathofer erläuterte dem Rat, dass die Hauswasserstation inklusive der Druckminderer unmittelbar bevorstehe. Der zusätzliche Einbau einer Wasserenthärtungsanlage könnte demnach gleichzeitig mit dieser dringlichen Sanierung erfolgen, so Bürgermeisterin Roswitha Beck. Der Gemeinderat stimmte diesem Vorhaben zu. Inzwischen wurde in den Gemeindehaushalt 2020 ein Betrag von 10 000 Euro eingestellt und drei Angebote eingeholt. Als günstigste Bieterin mit einem Bruttopreis von 6800 Euro für den Austausch der Hauswasserstation samt Filter und Druckminderer sowie zum Einbau einer Wasserenthärtungsanlage stellte sich die Schwenninger Firma Hans Mattes heraus. Die Firma erhielt deshalb vom Gemeinderat zu diesen Bedingungen den Zuschlag.

Ebenfalls vergeben hat das Gremium Malerarbeiten auf 407 Quadratmeter im Bereich der Umkleideräume sowie in einem Teil des Hallenbereiches an die Firma Andreas Gess aus Stetten a.k.M. zum Bruttopreis von 7800 Euro. Zu klären war die Frage, ob man die Malerarbeiten für den Außenbereich des Anbaues an die Halle, in dem sich die Toilettenanlagen befinden, ebenfalls vergibt. Als Alternative diskutierte der Gemeinderat die Anbringung einer Alu-Blechverkleidung, die auch favorisiert wurde. Die Verwaltung wurde vom Rat beauftragt, entsprechende Angebote für die Blechnerarbeiten einzuholen.