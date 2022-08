Strohpark geht nach zwei Jahren Corona-Pause in die Neuauflage

Im Februar 2020 ist die neue PRO Strohpark GbR gegründet worden. „Zweck der Gesellschaft sind der Erhalt und die Organisation der kulturellen Veranstaltung ‚Ideen aus Stroh' (Strohpark) zur Bereicherung des sozialen und kulturellen Lebens in Schwenningen“, lautet die festgeschriebene Definition der Gesellschaft bürgerlichen Rechts. Die Vereine planen, dass die verschiedenen Aufgaben jährlich rotieren sollen. So liegen die Geschäftsführung derzeit in Händen des Sportvereins, die Kassenführung beim Turnverein, die Öffentlichkeitsarbeit beim Tennisclub und die Schriftführung beim Musikverein.

Drei Jahre lang haben sich die fleißigen Strohbinder wegen der Corona-Pandemie gedulden müssen, jetzt steht in Schwenningen die nächste Auflage der Freiluftausstellung „Ideen aus Stroh“ bevor. Seit einigen Tagen legen fleißige und geschickte Frauen, Männer und Kinder in mehreren Scheunen und dergleichen Hand an, um ihre neuesten Werke rechtzeitig fertigzustellen. Diese werden bis zum Beginn des Strohparks am 3. September nachmittags auf der Wiese neben der Heuberghalle aufgestellt.

Antworten auf zahlreiche Fragen am 3. September

Wer wird dem vom Turnverein geschaffenen Bubenstreich des Hähnchen-Klaus durch den Kamin von Max und Moritz bei Witwe Bolte nachfolgen, der zuletzt als Sieger des Wettbewerbs hervorging? Welche genialen Ideen aus Stroh haben die Feuerwehr, der Musikverein oder die Landjugend diesmal umgesetzt? Wie sieht die neue Figur des Schwäbischen Albvereins aus? Welche Kinder und Jugendliche beteiligen sich mit welchen Einfällen an der Ausstellung? All diese Fragen werden am 3. September beantwortet.

Sicher wird die 24. Auflage der beliebten Show unter freiem Himmel erneut zum Besuchermagneten. Das Interesse war in den vergangenen Ausstellungsjahren so groß, dass sogar im Fernsehen und in verschiedenen Rundfunksendern berichtet wurde. Wenn das Herbstwetter mitspielt, dann erwarten die Schwenninger auch in diesem Jahr Zigtausende von Besuchern, darunter auch Gruppen mit Bussen.

Veranstalter bieten Führungen an

Führungen bietet die PRO Strohpark GbR täglich ab 14 Uhr an, sofern diese zuvor über die Internetseite www.schwenningen-strohpark.de angemeldet wurden. Unter dieser Adresse kann auch der neue Strohpark-Flyer heruntergeladen werden, der über alle Aktivitäten und Konzerte informiert.

Auch wenn der HGV Schwenningen in diesem Jahr nicht mehr als Veranstalter auftritt, haben die Vereine, die sich mit einer Strohfigur an der Ausstellung beteiligen, an den Wochenenden auch das Recht zur Bewirtung. Inzwischen wurde die PRO Strohpark GbR gegründet, an der sich Vertreter von mehreren örtlichen Vereinen beteiligten.

Der Musikverein Schwenningen wird am 8. und am 22. September im Strohpark zu hören sein. Bei Mitglied Steffen Löffler wird derzeit das neueste Strohkunstwerk angefertigt. (Foto: Wilfried Koch)

Derzeit agiert der Vorsitzende des Sportvereins Schwenningen, Werner Scheuble, als Geschäftsführer und Sprecher des neuen Vereins. Die anderen Vereine haben verschiedene Aufgaben wie die Abwicklung der Finanzen oder Werbung übernommen. So wurden seit drei Wochen fast 25.000 Programm-Flyer verteilt.

Musikverein feiert Fest

In den 31 Tagen bis zum Finale am 3. Oktober, bei dem die Katholische Landjugendbewegung (KLJB) ab 11 Uhr neben den Stimmungsklängen der Gruppe Holzschlagblech auch Geschnetzeltes mit Spätzle anbieten wird, gibt es an 16 Tagen Livekonzerte im oder vor dem Strohzelt. Der Musikverein Schwenningen spielt an den Donnerstagen 8. und 22. September jeweils ab 18.30 Uhr und veranstaltet am 1. und 2. Oktober sein traditionelles Musikfest mit vier Kapellen aus der Region, der eigenen Jugendkapelle und der Trachtenkapelle Buch aus dem Schwarzwald.

Alte Bekannte sind auch die Heubergrangers, die am Samstag, 17. September, beim Sportverein ihre Melodien präsentieren. Einen Tag später geben ebenfalls beim Sportverein die Jungs der AH-Musik Reiß-Aus Frohnstetten ihr stimmungsvolles Stelldichein.

Unternehmen aus Albstadt verköstigt die Gäste

Von Montag bis Freitag konnte mit dem Albstädter Unternehmen Tagraum-Events ein neuer Verantwortlicher für die Verköstigung der Gäste gefunden werden. Jeweils donnerstags wird ab 11.30 Uhr ein Spezialgericht angeboten. Bewirtet wird der Strohpark täglich ab 11.30 Uhr und an Wochenenden von den Vereinen bereits ab 10 Uhr.

Die Bewirtung am Eröffnungstag übernimmt der Narrenverein Wasserschöpfer mit Narrenburgern, ab 17 Uhr tritt „Joschi, der Heubergtiger“ auf. Er wird auch beim Rentnertreff am 15. September für Musik sorgen, ehe am Abend das Ensemble „Hoim & Sound“ spielt. Am Sonntag, 4. September, servieren die Feuerwehr und das Kreismusikverbandsorchester Sigmaringen gemischten Braten und Spätzle.

Strohpark-Musikprob am 10. September

Mit einer Schlachtplatte gibt der neu formierte Verein PRO Strohpark GbR am Samstag, 10. September, sein Debüt. Als musikalische Leckerbissen gibt es ab 18 Uhr die große „Strohpark-Musikprob“ mit mehr als 100 Musikern aus zahlreichen Vereinen der Region sowie im Anschluss den Auftritt von „Simon Löw und den Strohparkmusikanten“.